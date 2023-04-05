На этой неделе томский ТЮЗ представит форум-спектакль с подростками

В томском Театре юного зрителя готовится премьера первого форум-спектакля с участием подростков в рамках проекта «Театр в кармане. Лаборатория форум-театра». Постановка исследует конфликты и особенности взаимоотношений среди школьников, сообщает пресс-служба ТЮЗа.

Метод форум-театра позволяет исследовать острые социальные проблемы, важные для конкретных людей, и предлагать пути их решения. Созданный в 1960-х гг. в Бразилии режиссёром Аугусто Боалем, «театр угнетённых», как называл его автор, обрёл популярность и в последние годы всё чаще встречается в российских театрах. Как правило, артистами форум-спектакля становятся обычные жители территории, неравнодушные к решению проблемы.

Творческий руководитель проекта в ТЮЗе — Светлана Ханжина (г. Тюмень), театральный педагог, режиссер. С ней команда проекта выпускает форум-спектакль о подростковых конфликтах «Отряд Ж», сюжет которого они сочинили сами. Превратить историю в пьесу помогла драматург Екатерина Тимофеева.

«В форум-спектакле зритель принимает активное участие. Он не сидит пассивно в зале, а выходит на сцену наравне с артистами, он включён. Именно зрители предлагают решения, меняют ход действия спектакля. А мы здесь и сейчас эти решения проверяем», — отметила творческий руководитель проекта и режиссёр спектакля Светлана Ханжина.

Томский ТЮЗ планирует включить в постоянный репертуар форум-спектакль, в котором непрофессиональные артисты и зрители в диалоге будут искать конструктивные пути решения ситуации травли среди подростков.

Премьерные показы запланированы на 8 и 9 апреля. Спектакль можно будет увидеть на малой сцене ТЮЗа в течение театрального сезона. Зрители могут посетить показы бесплатно, пройдя регистрацию.

Организаторы отмечают, что также запланирована и «выездная версия» — участников можно будет пригласить в школу сыграть спектакль прямо в классе.

Проект реализуется при поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании СИБУР. Это третий спектакль, который ТЮЗ выпускает с участием молодых горожан при поддержке компании. «Когда мама была маленькой» был выпущен в 2020 году с кураторами — режиссёром Марфой Горвиц и драматургом Алексеем Житковским. Спектакль «БУДУЕЩЕ» вышел в 2022 году под руководством режиссёра Леонида Прокофьева и драматурга Алексея Житковского и идёт на малой сцене ТЮЗа.

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