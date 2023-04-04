Горожанам представили орнаментальное искусство Томска

4 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Музее истории Томска с конца марта работает новая выставка «Томские мотивы», посвящённая традиционному орнаментальному искусству Томска и Томского края конца XIX — середины XX века.

По словам организаторов, мотивы и орнаментальные композиции, вошедшие в экспозицию, встречаются не только в нашем городе — их аналоги можно отыскать и на остальной территории Сибири, и в европейской части страны. Гости познакомятся с традиционной домовой резьбой по дереву, тканым и вышитым текстилем, народной росписью и узнают историю их появления и значение.

Музей работает без выходных с 10.00 до 19.00 по адресу: ул. Бакунина, 3. Стоимость посещения выставки — 100 рублей, билеты можно приобрести в кассе музея и онлайн, в том числе, по Пушкинской карте.

Фото: Серафима Кузина

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