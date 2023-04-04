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В Томске высадят бегонии, вербены и петонии

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Летом на клумбах Томска расцветут бархатцы, петунии, бегонии, агератумы, сальвии, цинерарии, вербены, кохии и другие растения.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, традиционно для украшения города используется как горизонтальное, так и вертикальное озеленение. Первое рабочие проводят на клумбах, составляя из растений разного вида различные узоры и геометрические фигуры. Вертикальным озеленением специалисты украшают барьерные ограждения на городских магистралях, используя для этого приспособленные цветочные культуры.

Уточняется, что кроме высадки растений, в контракте у подрядчика заложены регулярные прополки, ежедневный полив, кроме дождливых дней, а также уход за цветами.

«Рассада уже ждет своего часа в теплицах, по опыту прошлых лет мы ждем устойчивой теплой погоды, а потом примемся украшать сады, скверы и площади нашего города. Очень прошу горожан бережно относиться к растениям и не вредить им, пусть цветы радуют всех томичей как можно дольше», — рассказал руководитель подрядной организации Владимир Туласов.

Общая площадь озеленения составит более 11 тыс. кв. метров, на них высадят порядка 395 тыс. саженцев. Всего на эти цели предполагается направить около 26 млн. рулей.

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