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Томичам расскажут о феминитивах, заимствованиях и англицизмах в русском языке

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В четверг, 6 апреля, в Томске в рамках акции «Тотальный диктант» пройдет public talk «Русский язык: традиции и будущее». Перед гостями выступит кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-германской и классической филологии, председатель городской экспертной комиссии «Тотального диктанта» Софья Суханова.

Как уточняют организаторы, на мероприятии томичам расскажут о видоизменениях, произошедших в русском языке с течением времени, его современном состоянии, феминитивах, заимствованиях и англицизмах, отличиях литературной речи от обычной.

Встреча пройдет на втором этаже ИЦАЭ Томска на пл. Ленина, 8 (вход с торца, второй этаж). Начало в 19.30.

Участие в мероприятии бесплатное, но по предварительной регистрации.

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