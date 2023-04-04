Томичам расскажут о феминитивах, заимствованиях и англицизмах в русском языке
В четверг, 6 апреля, в Томске в рамках акции «Тотальный диктант» пройдет public talk «Русский язык: традиции и будущее». Перед гостями выступит кандидат филологических наук, доцент кафедры романо-германской и классической филологии, председатель городской экспертной комиссии «Тотального диктанта» Софья Суханова.
Как уточняют организаторы, на мероприятии томичам расскажут о видоизменениях, произошедших в русском языке с течением времени, его современном состоянии, феминитивах, заимствованиях и англицизмах, отличиях литературной речи от обычной.
Встреча пройдет на втором этаже ИЦАЭ Томска на пл. Ленина, 8 (вход с торца, второй этаж). Начало в 19.30.
Участие в мероприятии бесплатное, но по предварительной регистрации.
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