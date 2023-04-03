В Томске выбрали подрядчика для ремонта здания поликлиники №1

3 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Анна Мацковская, из архива издания

В Томске определили подрядчика, который займется ремонтом здания-памятника на пр. Ленина, 51. Соответствующий договор заключили Центр по охране памятников Томской области и лицензированная организация ООО «СКИТ-93».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, до конца 2024 года подрядчику предстоит провести ремонт фундаментов здания, крыши и внутренней отделки помещений с заменой системы отопления.

«На капитальный ремонт поликлиники № 1 по федеральному проекту „Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации“ национального проекта „Здравоохранение“ выделено более 105 миллионов рублей», — отметила председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.

Детская больница имени Петра и Алевтины Михайловых была построена в 1915–1916 годах по проекту омского архитектора А. В. Линецкого на пожертвования вдовы томского купца первой гильдии П. В. Михайлова (100 тыс. руб. деньгами и участок земли стомостью 20 тыс. руб.). Детальную разработку эскизного плана осуществил томич П. Федоровский. Торжественная закладка детской больницы состоялась 6 мая 1915 года. За два строительных сезона корпус был закончен, но события 1917 года не дали завершить отделочные работы. Здание является памятником архитектуры.

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