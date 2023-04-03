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В Томске до пятого мая перекроют движение по ул. Пролетарской

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Сегодня утром, 3 апреля, в Томске перекрыли движение по ул. Пролетарской на участке от пр. Ленина, 196 до ул. Водяной, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится до 23.00 пятого мая. В это время «Томскводоканал» будет прокладывать наружные сети канализации.

В сообщении уточняется, что движение транспорта на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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