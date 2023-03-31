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В Томске покажут лучшие комедийные короткометражки мира

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В субботу, 1 апреля, в томском зрелищном центре «Аэлита» стартуют кинопоказы международного комедийного фестиваля короткого метра «Best Comedy Shorts», сообщают организаторы.

Зрителей ждет подборка комедий из США, Франции, Великобритании и Австралии.

«Эти фильмы способны поднять настроение и помочь забыть обо всех проблемах. Смех делает жизнь длиннее, а фильмы, вошедшие в программу, точно рассмешат даже самых суровых и самых требовательных зрителей», — говорится в сообщении.

Показы пройдут 1 и 15 апреля в 17.00, а также 1, 8, 14 и 20 апреля в 19.00 по адресу: пр. Ленина, 78. Стоимость билетов: 200 рублей, купить их можно по ссылке.

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