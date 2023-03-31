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В Томске до 16 апреля ограничат движение по ул. Беринга

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С сегодняшнего дня, 31 марта, в Томске временно ограничено движение транспорта по одной полосе ул. Беринга.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение касается участка от ул. И. Черных до ул. С. Лазо. Предполагается, что движение здесь будет восстановлено после 24 часов 16 апреля.

Ограничение связано с работами по замене трубопровода, которые будет проводить АО «Томск РТС».

Движение транспорта, в том числе общественного, будет осуществляться в соответствии с временными знаками, установленными на этом участке.

Томичей просят учитывать информацию об ограничении при планировании передвижений по городу.

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