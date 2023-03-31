В «Профессорской квартире» томичам покажут, как шутили композиторы

Томский Обзор / Фото: 31 марта 2023 // Фото: vk.com/museum.tomsk

В субботу, 1 апреля, в музее «Профессорская квартира» пройдет концерт «Композиторы шутят!». Томичи услышат произведения Моцарта, Дюбока, Мусоргского, Брамса и других классиков, сообщают организаторы.

«Как композиторы шутят в своей музыке? Одни — прямолинейно и остро, другие — метафорически и мягко, но так или иначе, многие из классиков делали это очень талантливо. Мы предлагаем отправиться в путешествие по шедеврам смешной и задорной музыки великих композиторов от Моцарта до Шостаковича», — говорится в сообщении.

Перед гостями вечера выступят:

Юлия Шинкевич (сопрано)

Вячеслав Клименко (баритон)

Павел Шинкевич (фортепиано)

Начало мероприятия в 18.00. Стоимость билетов 1000 рублей. Приобрести их можно позвонив по телефону +7 906 957-47-87, или написав в сообщения группы «ВКонтакте». Количество мест ограничено, необходима полная предоплата.

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