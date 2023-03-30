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Пропавшая в Томске девочка найдена

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Сегодня, 30 марта, было установлено местонахождение Ксении Чибилькаевой, пропавшей в ночь на 29 марта, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Установлено местонахождение несовершеннолетней, которая передана законным представителям», — говорится в сообщении.

Напомним, 14-летняя девочка вышла из дома в ночь на 29 марта и до пропала. Перед исчезновением она вела переписку с неустановленным лицом в одном из мессенджеров.

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