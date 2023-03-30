Пропавшая в Томске девочка найдена

30 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 30 марта, было установлено местонахождение Ксении Чибилькаевой, пропавшей в ночь на 29 марта, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Установлено местонахождение несовершеннолетней, которая передана законным представителям», — говорится в сообщении.

Напомним, 14-летняя девочка вышла из дома в ночь на 29 марта и до пропала. Перед исчезновением она вела переписку с неустановленным лицом в одном из мессенджеров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».