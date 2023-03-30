Кандидатуру нового бизнес-омбудсмена в Томской области поддержали депутаты

На прошедшем сегодня, 30 марта, заседании Законодательной Думы Томской области парламентарии единогласно поддержали кандидатуру нового уполномоченного по защите прав предпринимателей — Игоря Браниште.

Действующий бизнес-омбудсмен Валерий Падерин подал в отставку — его полномочия заканчиваются в апреле. Кандидатуру нового уполномоченного предложил губернатор Владимир Мазур. На прошедшем заседании кандидата представил депутатам замгубернатора по экономике Андрей Антонов. Он отметил, что выдвижение Игоря Браниште поддержали региональные отделения «Деловой России», «Опоры России», Торгово-промышленная палата Томской области и федеральный Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

«Игорь Николаевич хорошо известен малому и среднему бизнесу в Томской области. Он юрист, долгое время работает советником на общественных началах при Уполномоченном по правам предпринимателей РФ, который предоставил положительный отзыв в адрес этого человека. Я хочу проинформировать и предпринимательское сообщество, и население Томской области о том, что у нас этот институт возглавит новый уполномоченный», — отметила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

В своем выступлении перед депутатами Игорь Браниште отметил, что на своём посту он планирует бороться с административным давлением на малый бизнес.

«Мне импонирует тот факт, что уполномоченный из этой среды. Он работает с предпринимателями, защищает предпринимателей, у него есть юридический опыт. Он будет понимать, какие проблемы нужно решать. Фактически — это защита предпринимателей с точки зрения несоблюдения законодательства, их прав, какой-то поддержки по льготам и так далее», — отметил председатель комитета Законодательной Думы Томской области по экономической политике Виктор Власов.

Игорю Браниште 46 лет. Он родился в городе Сороки Молдавской ССР. Окончил Кооперативно-коммерческий университет Молдовы по направлению «юриспруденция», затем продолжил обучение в Томском госуниверситете. В 2010 был аттестован Министерством финансов РФ в качестве аудитора. В 2021–2022 годах стал экспертом института «PRO BONO PUBLICO» уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

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