В Томской области растет количество обращений к уполномоченным по правам человека, ребенка и предпринимателей

На прошедшем сегодня, 30 марта, заседании Законодательной Думы Томской области были представлены доклады Уполномоченных по правам человека, детей и предпринимателей Томской области. Особо они остановились на проблемах, с которыми к обмудсменам обращались чаще всего.

Так, Уполномоченный по правам человека Елена Карташова отметила, что за прошедший год ей поступило более 3 тыс. обращений. Пятая часть обращений приходится на социально уязвимые категории граждан. Омбудсмен отметила снижение количества жалоб на региональные структуры, в том числе и органы власти, связав эту тенденцию с «затуханием ковидной тематики».

По словам омбудсмена, жители региона стали меньше жаловаться на качество тюремной медицины и работу исправительных учреждений. По-прежнему актуальным остается вопрос расселения аварийного жилья, квартир для детей сирот.

Особое внимание омбудсмен обратила на актуальность защиты прав населения в условиях специальной военной операции (СВО). Всего за прошлый год уполномоченному поступило около 300 обращений, касающихся вопросов мобилизации, бронирования и предоставления отсрочки. Также к омбудсмену обращались беженцы и вынужденные переселенцы. Решались проблемы с правовым статусом добровольцев.

«Депутаты в своих выступлениях больше благодарили Уполномоченного по правам человека за её позицию. Мы отмечаем, что более 3 тыс. обращений за год при пересчете на население — это первый результат по всему СФО. Поэтому мы в ближайшее время создадим рабочую группу, куда войдут и депутаты, и представители администрации Томской области, чтобы каждый из этих пунктов подробно обсудить», — отметил председатель комитета Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному устройству и безопасности Степан Михайлов.

В свою очередь детский омбудсмен Лариса Лоскутова отметила, что в целом ситуацию с соблюдением прав ребенка в регионе можно оценить положительно. Между тем, настороженность вызывают отдельные показатели: снижение численности детского населения, падение рождаемости, увеличение количества ДТП с участием детей и подростков, их гибель на пожарах и в водоемах, а также число суицидов. Среди проблем также выявлены конфликтность и травля в школах, недостатки в сфере медицинского обеспечения несовершеннолетних, безопасности их жизни и здоровья.

"Институт Уполномоченного по правам человека очень активно работает. — Но у нас остается еще много проблем, которые надо решать. Конечно, необходимо увеличивать средства на поддержку многодетных семей, детей, увеличивать выплаты опекунам. Отчету уполномоченного мы даем положительную оценку, -- считает председатель комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике Олег Правдин. -- По всем сложным вопросам очень ведется активная работает с органами власти».

«Есть вопросы по которым наблюдаются положительные тенденции - это вопросы организации школьного питания, совершенствование деятельности органов опеки и попечительства. Меняется к лучшему ситуация школах региона по работе с конфликтами в школьных коллективах. Вместе с тем, ряд вопросов требуют дальнейшей проработки, в том числе и по поиску источников финансирования. Это вопросы обеспечения жилыми помещениями многодетных семей, повышение размера выплат на содержание ребенка в семьях опекунов. В целом хочу отметить очень высокий уровень профессионализма Ларисы Анатольевны, ее неравнодушие в работе с гражданами, активное взаимодействие с госорганами, — отметил Олег Правдин.

Действующий Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области Валерий Падерин, подводя итоги деятельности в 2022 году отметил, что наибольшее число обращений традиционно касалось земельных вопросов и недвижимости. В целом омбудсмен отметил снижение общего количества обращений, связанных с ущемлением прав предпринимателей. Среди основных причин этой тенденции он назвал введение правительством моратория на проверки бизнеса.

Часть обращений были связаны со спецификой происходивших в 2022 году событий: последствиями санкций, введенных в отношении РФ, частичной мобилизации, дополнительными ограничениями, введенными для борьбы с распространением коронавируса.

По итогам отчетов уполномоченных председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская отметила, что в регионе сохраняется тенденция к увеличению числа обращений от жителей.

«Особенно большим спросом пользуется Уполномоченный по правам человека. На собрании Думы мы договорились, что сейчас будет создана рабочая группа совместно с администрацией Томской области, с ассоциацией муниципальных образований, и мы отдельно рассмотрим при подготовке постановления по отчету Уполномоченного по правам человека, чем вызван такой большой рост числа обращений именно в адрес этого института», — отметила Оксана Козловская.

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