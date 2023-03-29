Опытный образец насоса для реактора БРЕСТ-ОД-300 доставили в Северск

Томский Обзор / Фото: 29 марта 2023 // Фото: atomsib.ru

Опытный образец главного циркуляционного насосного агрегата реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 доставлен на площадку опытно-демонстрационного энергокомплекса Сибирского химического комбината (АО «СХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Северске Томской области).

Как сообщает пресс-служба СХК, насосный агрегат для реакторной установки по проекту «Прорыв» разработан и изготовлен Центральным конструкторским бюро машиностроения (АО «ЦКБМ», предприятие машиностроительного дивизиона Росатома). Опытный образец размещен на стенде приемо-сдаточных испытаний ГЦНА, где в течение 2023 года будет проводиться проверка напорно-расходных характеристик насоса. По итогам испытаний и после возможных конструкторских доработок планируется изготовить четыре таких агрегата для реактора. Им предстоит перекачивать расплавленный свинец, температурой свыше 420 градусов Цельсия.

В сообщении уточняется, что специалисты ЦКБМ будут присутствовать при всем цикле подготовки оборудования на площадке ОДЭК АО «СХК». Раннее в АО «СХК» на стенд ГЦНА опытно-демонстрационного энергокомплекса по проекту «Прорыв» были доставлены двигатель для насоса, произведенный ООО «Электротяжмаш-Привод», и изготовленная ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» система управления частотой вращения и выбега электродвигателя.

Расплавленный свинец впервые в мировой практике должен стать теплоносителем реакторной установки. Энергоблок с реактором БРЕСТ-ОД-300 станет частью Опытного демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), который строится на площадке СХК в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв». ОДЭК представляет собой кластер перспективных ядерных технологий и включает три уникальных взаимосвязанных объекта: модуль по производству уран-плутониевого ядерного топлива, энергоблок БРЕСТ-ОД-300, а также модуль по переработке облученного топлива.

Таким образом, впервые на одной площадке будут построены АЭС с быстрым реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Облученное топливо (плутоний и обедненный уран) после переработки будет направляться на рефабрикацию (повторное изготовление свежего топлива), тем самым обеспечив практически полную автономность и независимость ОДЭК от внешних поставок энергоресурсов.

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