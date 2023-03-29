18+
18+
РЕКЛАМА

Опытный образец насоса для реактора БРЕСТ-ОД-300 доставили в Северск

Предприятия Томска и области, Томские новости, насос аэс предприятия СХК завод Опытный образец насоса для реактора БРЕСТ-ОД-300 доставили в Северск

Опытный образец главного циркуляционного насосного агрегата реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 доставлен на площадку опытно-демонстрационного энергокомплекса Сибирского химического комбината (АО «СХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Северске Томской области).

Как сообщает пресс-служба СХК, насосный агрегат для реакторной установки по проекту «Прорыв» разработан и изготовлен Центральным конструкторским бюро машиностроения (АО «ЦКБМ», предприятие машиностроительного дивизиона Росатома). Опытный образец размещен на стенде приемо-сдаточных испытаний ГЦНА, где в течение 2023 года будет проводиться проверка напорно-расходных характеристик насоса. По итогам испытаний и после возможных конструкторских доработок планируется изготовить четыре таких агрегата для реактора. Им предстоит перекачивать расплавленный свинец, температурой свыше 420 градусов Цельсия.

В сообщении уточняется, что специалисты ЦКБМ будут присутствовать при всем цикле подготовки оборудования на площадке ОДЭК АО «СХК». Раннее в АО «СХК» на стенд ГЦНА опытно-демонстрационного энергокомплекса по проекту «Прорыв» были доставлены двигатель для насоса, произведенный ООО «Электротяжмаш-Привод», и изготовленная ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» система управления частотой вращения и выбега электродвигателя.

Расплавленный свинец впервые в мировой практике должен стать теплоносителем реакторной установки. Энергоблок с реактором БРЕСТ-ОД-300 станет частью Опытного демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), который строится на площадке СХК в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв». ОДЭК представляет собой кластер перспективных ядерных технологий и включает три уникальных взаимосвязанных объекта: модуль по производству уран-плутониевого ядерного топлива, энергоблок БРЕСТ-ОД-300, а также модуль по переработке облученного топлива.

Таким образом, впервые на одной площадке будут построены АЭС с быстрым реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Облученное топливо (плутоний и обедненный уран) после переработки будет направляться на рефабрикацию (повторное изготовление свежего топлива), тем самым обеспечив практически полную автономность и независимость ОДЭК от внешних поставок энергоресурсов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Созданию беспилотников с искусственным интеллектом посвящена сотая работа от журналистов Сибири

24 марта 2023
Томские новости

Томское антикафе Cat Space ищет котонянь

29 марта 2023
Томские новости

«АКРА» повысило кредитный рейтинг Томской области

24 марта 2023
Томские новости

В Томске временно закрыто движение трамваев №1

22 марта 2023
Томские новости

В Томском политехе стартовал второй сезон Инженерного квиза на кубок ректора

6 марта 2023
Томские новости

Более 80 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

25 марта 2023
Томские новости

В Томской области владельцы садовых домиков смогут заготавливать древесину для личных нужд

28 февраля 2023
Томские новости

Завтра в Томске пройдет проверка системы централизованного оповещения

28 февраля 2023
Томские новости

На гранты «Газпром нефти» запустят региональные социальные проекты

21 марта 2023