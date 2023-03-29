Популяризатор науки Тимофей Хирьянов расскажет томичам о красоте программирования Python

В субботу, 1 апреля, в Томском политехе пройдет научно-популярная лекция преподавателя Московского физико-технического института Тимофея Хирьянова «Красота языка программирования Python», сообщает пресс-служба вуза.

Тимофей Хирьянов — старший преподаватель кафедры информатики и вычислительной математики МФТИ, эксперт ЕГЭ по информатике, преподаватель информатики онлайн-школы «Фоксфорд». Работал программистом в компаниях Parallels и Samsung Electronics. Входит в топ российских популяризаторов информатики и математики.

В Томске он выступит впервые, по приглашению Инженерной школы ядерных технологий ТПУ. Во время лекции он расскажет, какое место занимает программирование в образовании, почему важно программировать красиво, и как этому научиться, о функциях в Python, документировании кода и важности коллективной разработки и проектного подхода в программировании.

Лекция пройдет 1 апреля в главном корпусе Томского политеха (пр. Ленина, 30) в 234-й аудитории. Вход на мероприятие свободный.

Начало в 16.30.

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