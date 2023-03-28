Томичам покажут фильм о колпашевской трагедии

Томский Обзор / Фото: 28 марта 2023 // Фото: http://nkvdmuseum.ru

В воскресенье, 9 апреля, в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» состоится показ документального фильма телекомпании ТВ2 «Яр. Колпашевская трагедия». Гостям встречи ленту представит режиссер Денис Бевз.



«Это история о событиях, происходивших в Нарымском крае в 1930-х годах, о том, как они откликнулись в 1979-м и продолжают жить в памяти по сей день», — сообщают организаторы.

О трагедии Колпашевского яра рассказывают очевидцы, историки, краеведы, потомки жертв политических репрессий. Повествование ведется от первого лица. Главным героем фильма стала... Обь — «река времени, вскрывающая следы преступлений прошлого. Или — река забвения?».

В 1930-е годы Колпашево стало местом массовых расстрелов людей, попавших в тюрьмы НКВД по Нарымскому округу. Спустя несколько десятилетий, 1 мая 1979 года, Обь размыла высокий берег Колпашевского яра, обнажив место одного из массовых захоронений. Властями было решено утопить тела в реке, тем самым уничтожив захоронение.



«Спустя почти 40 лет после тех событий, люди так и не могут прийти к единому мнению — кто виноват в том, что так произошло, и надо ли сейчас вспоминать об этом», — говорится в сообщении.

Показ состоится в 14.00 по адресу: пр. Ленина, 44. Вход свободный по предварительной регистрации.

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