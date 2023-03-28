Московский «Строй Инвест Проект» за 50 млн руб. разработает программу развития транспорта для Томской области

28 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер, из архива издания

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области заключил контракт с ООО «Строй Инвест Проект» (Москва) на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и схемы общественного транспорта региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

«Строй Инвест Проект» стал победителем конкурса, предложив выполнить работы за максимальную стоимость контракта — 49,7 млн рублей. Кроме московской компании заявки на конкурс подали еще два участника, названия которых не раскрываются.

Согласно документации, программа развития и схема общественного транспорта разрабатываются на срок до 2035 года. Документы необходимы для разработки и обоснований будущих планов по развитию инфраструктуры для всех видов транспорта, а также для обеспечения комплексного транспортного обслуживания населения региона в долгосрочной перспективе.

В рамках работ подрядчик должен проанализировать уровень автомобилизации, состояние дорог в регионе, разработать математическую модель транспортной системы, подготовить прогноз развития, а также предложить и спланировать мероприятия по ремонту и строительству объектов транспортной инфраструктуры.

Кроме того, победитель конкурса разработает предложения по обеспечению необходимого качества транспортного обслуживания населения, включая Томскую агломерацию, всеми видами пассажирского транспорта, в том числе в межрегиональном сообщении.

Все работы должны быть выполнены в три этапа и завершены в ноябре 2023 года.

Как сообщалось, ранее определение подрядчика по этому конкурсу было приостановлено из-за жалобы ФАУ «РосдорНИИ», которое в числе доводов приводило правовые риски участника закупки из-за того, что конкурсная документация на разработку программы не предусматривает срок на согласование проекта. В свою очередь, управление ФАС по Томской области признало жалобу необоснованной, а в действиях заказчика не было установлено нарушений контрактной системы.

ООО «Строй Инвест Проект» специализируется на разработке и реализации комплексных решений в сфере организации и безопасности дорожного движения, внедрении инновационных систем управления движением, повышении эффективности транспортной инфраструктуры. По данным с сайта компании, «Строй Инвест Проект» разрабатывал комплексные транспортные схемы для Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Ярославля и других крупных городов РФ.

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