Северчане выбирают цифровую безопасность и комфорт от «Ростелекома»

28 марта 2023 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал «Ростелекома» продолжает активно оснащать жилые здания города Северска сервисами цифровой платформы «Ростелеком Ключ». Специалисты провайдера в одной из многоэтажек, расположенных на улице Славского, организовали уличное видеонаблюдение, а в другой — установили камеры в лифтах.

Теперь председатели ТСЖ могут контролировать территорию, настраивать уведомления о зафиксированных оборудованием событиях, скачивать видеофайлы, а также создавать учетные записи для собственников жилья и при необходимости открывать им доступ к данным через личный кабинет. Жильцы квартир будут просматривать изображения и архивные записи через мобильное приложение «Ростелеком Ключ» в своих гаджетах.

«Ростелеком Ключ» — это совокупность цифровых услуг, собранных на одной информационной платформе, которая включает в себя «Комплексное видеонаблюдение», «Умный домофон», «Умный шлагбаум», «Умные счетчики» и «Умный доступ» (СКУД). Облачное решение является универсальным инструментом и предназначено для обеспечения безопасности в жилых комплексах, организации порядка во дворах и на прилегающих территориях. Умные сервисы можно устанавливать выборочно, но максимальный эффект достигается от комплекса услуг.

«“Ростелеком» предоставляет своим клиентам только современные и проверенные продукты, которые способны сделать их жизнь действительно лучше. Так, в прошлом году в доме на улице Славского, 22 был установлен умный шлагбаум, а сейчас собственники решили оборудовать жилье видеонаблюдением. Уверен, что вся интеллектуальная система, которую мы предлагаем нашим заказчикам, будет востребована в полном объеме», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Среди заказчиков в Томской области «Комплексное видеонаблюдение» является самым актуальным и популярным предложением компании. Цифровой облачный сервис позволяет просматривать записи онлайн, а также сохранять изображения в архиве от 7 до 30 суток в зависимости от выбранного тарифа. Современные IP-видеокамеры обладают широким углом обзора и оснащены объективом, который позволяет снимать картинку с высоким разрешением и детализацией. Уличные камеры способны работать при любых атмосферных воздействиях, а благодаря инфракрасной подсветке съемка происходит и ночью.

Цифровой сервис «Ростелеком Ключ» является внутренней разработкой технической команды «Ростелекома» и включен в реестр российского программного обеспечения. Платформой уже пользуется боле 300 тысяч домохозяйств по всей стране.

Получить более подробную информацию о возможностях платформы «Ростелеком. Ключ» можно на сайте или по номеру телефона в Томске 8 3822 58 23 18.

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