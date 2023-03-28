В Томске снимут веб-сериал о волонтёрских организациях

28 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: CAST Production

В Томске снимут веб-сериал «По доброй воле» о разных направлениях добровольничества. Режиссером проекта выступила Александра Преснякова, которая уже работала над несколькими фильмами о волонтерстве.

Как сообщают в CAST production, фильм расскажет о зоозащитной группе «Виктория», экоорганизации «Чистый университет ТГУ» и благотворительном фонде «Томск без сирот».

«Мы хотим развеять мифы, которые рождаются вокруг волонтёрства. Например, многие считают, что стаканы из-под кофе экологичны и могут перерабатываться, или что дети из детских домов — злые, агрессивные и их невозможно перевоспитать», — рассказала Александра Преснякова.

Это не первая работа режиссера в данном жанре. В 2020 команда проекта сняла документальный фильм про зоозащитную группу «Виктория», в 2021 году появилась картина, посвящённая тяжелой работе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». О роли матери в жизни каждого человека авторы рассказали в рамках документального науч-поп фильма «Первый звук».

Целевой аудиторией проекта создатели называют школьников, студентов, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Авторы надеются подтолкнуть их к самореализации в сфере волонтёрства. Для этого планируется проведение премьерных показов и интерактивных встреч известных в Томске волонтёров. В перспективе авторы планируют затронуть и другие темы добровольчества.

Съемки почти завершены, в мае команда планирует закончить постпродакшн проекта. Первый показ веб-сериала «По доброй воле» должен пройти в начале июня.

Проект реализуется при поддержке конкурса молодежных социальных проектов «Росмолодежь. Гранты».

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