18+
18+
РЕКЛАМА

Жители домов на семи улицах Ленинского района Томска останутся без воды 3 апреля

ЖКХ, Томские новости, отключение воды выключили график отключения интересные новости Томска Жители домов на семи улицах Ленинского района Томска останутся без воды 3 апреля

В понедельник, 3 апреля, жителей ряда домов в Ленинском районе Томска ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение, связанное с установкой новой запорной арматуры диаметром 150 мм, продлится с 9.00 до 23.45. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

В сообщении уточняется, что новая арматура позволит сократить количество адресов, подпадающих под отключение в случае выполнения работ на сетях и производить отключение локально.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В «Профессорской квартире» расскажут байки под песни Вертинского

28 февраля 2023
Томские новости

Четыре томских заведения вошли в лонг-лист премии WHERETOEAT 2023

3 марта 2023
Томские новости

Спортсменка из Томской области привезла две медали со всероссийских стартов по фристайлу

7 марта 2023
Томские новости

Власти Томска согласовали проект росписи подпорных стен на ул. Советской, 50

6 марта 2023
Томские новости

Горожане смогут познакомиться с орнаментальным искусством Томска

22 марта 2023
Томские новости

Томский политех провeдeт Дни открытых дверей для школьников и студентов

21 марта 2023
Томские новости

Более 150 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

4 марта 2023
Томские новости

В Томске до конца марта изменят схему движения по ул. Беринга

17 марта 2023
Томские новости

«АКРА» повысило кредитный рейтинг Томской области

24 марта 2023