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Томские бодибилдеры привезли 11 медалей с чемпионата и первенства Сибири

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Спортсмены из Томской области привезли рекордное количество медалей с чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по бодибилдингу, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир прошел в субботу, 25 марта, в городе Кемерово. В состязаниях приняли участие более 400 спортсменов в 50 номинациях.

Спортсмены Томской области стали обладателями 11 медалей разного достоинства. Так, Юлия Шавыкина, Никита Соболев, Анастасия Кудасова взяли «золото». Лия Габитова и Михаил Дьяков стали серебряными призерами. Бронзовые медали у Златы Денисовой, Олеси Копьевой, Юлии Шавыкиной и Анны Кораблевой.

Фото: федерация бодибилдинга Томской области

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