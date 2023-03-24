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Томичей приглашают на отборочный тур Чемпионата мира по чтению вслух «Открой рот»

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В воскресенье, 26 марта, в томском торгово-развлекательном комплексе «ЛЕТО» пройдет отборочный тур Чемпионата мира по чтению вслух «Открой рот» сезона 2022-2023.

Как уточняют организаторы, участникам предстоит почитать вслух без подготовки отрывки из самых разных произведений, выбранных организаторами чемпионата. Для того, чтобы попробовать свои силы нужно зарегистрироваться по адресу otkroyrot.com/join. Участие бесплатное. Возрастное ограничение — 18+.

Оценивать выступления участников будут:

Организаторы также отмечают, что «Открой рот» — это не традиционный конкурс чтецов, это спорт, и здесь всё как в большом спорте. Победители отборочных этапов в городах выходят в финалы конференций. Чемпионы конференций «Восток», «Сибирь», «Урал», «Поволжье», «Центр», «Юг», «Север», «Москва» и «Заграница» выходят в Суперфинал Чемпионата, который уже много лет неизменно проходит на Красной площади в Москве.

Отборочный тур Чемпионата мира по чтению вслух «Открой рот» сезона 2022–2023 начнется в 14:00 в ТРК «ЛЕТО» по адресу ул.Нахимова, 8, строение 13.

«Открой рот» — чемпионат по чтению вслух на русском языке, который проходит в России с 2011 года. В сезоне чемпионата 2022­­–2022 региональные отборочные туры планируется провести более чем в 200 городах России и ряде зарубежных стран. С 2018 года победителя чемпионата определяют на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве. Организатор «Открой рот» — ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».

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