Томичей приглашают на отборочный тур Чемпионата мира по чтению вслух «Открой рот»

24 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В воскресенье, 26 марта, в томском торгово-развлекательном комплексе «ЛЕТО» пройдет отборочный тур Чемпионата мира по чтению вслух «Открой рот» сезона 2022-2023.

Как уточняют организаторы, участникам предстоит почитать вслух без подготовки отрывки из самых разных произведений, выбранных организаторами чемпионата. Для того, чтобы попробовать свои силы нужно зарегистрироваться по адресу otkroyrot.com/join. Участие бесплатное. Возрастное ограничение — 18+.

Оценивать выступления участников будут:

Наталья Нелюбова — музыкант, озвучившая ископаемую кулайскую культуру, певица, голос которой австрийский музыкальный критик называет «сибирским йодлем», поэт, состоящая в сообществе «Кастоправда», художник-дизайнер в технике лоскутного шитья и писательница сказок из сибирского бессознательного.

Олег Матэрн — ведущий актёр Северского театра для детей и юношества, режиссёр, музыкант, сценарист, драматург, поэт. Чемпион Томска и конференции «Сибирь» по чтению вслух в сезоне 2018–2019, единственный читчик, открывавший рот за Томск на Суперфинале на Красной площади.

Николай Андреев — человек, который играл в радио и выиграл, пройдя целиком карьеру от ведущего, голос которого знаком всем томичам (в отличие от настоящей фамилии), до программного директора томского филиала крупной медиагруппы. Чемпион Томска по чтению вслух в 2014 году и многократный член жюри чемпионата до и после этого.

Организаторы также отмечают, что «Открой рот» — это не традиционный конкурс чтецов, это спорт, и здесь всё как в большом спорте. Победители отборочных этапов в городах выходят в финалы конференций. Чемпионы конференций «Восток», «Сибирь», «Урал», «Поволжье», «Центр», «Юг», «Север», «Москва» и «Заграница» выходят в Суперфинал Чемпионата, который уже много лет неизменно проходит на Красной площади в Москве.

Отборочный тур Чемпионата мира по чтению вслух «Открой рот» сезона 2022–2023 начнется в 14:00 в ТРК «ЛЕТО» по адресу ул.Нахимова, 8, строение 13.

«Открой рот» — чемпионат по чтению вслух на русском языке, который проходит в России с 2011 года. В сезоне чемпионата 2022­­–2022 региональные отборочные туры планируется провести более чем в 200 городах России и ряде зарубежных стран. С 2018 года победителя чемпионата определяют на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве. Организатор «Открой рот» — ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».