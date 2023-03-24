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Томичи услышат легендарные шедевры ABBA и The Beatles в исполнении симфонического оркестра

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В четверг, 30 марта, в Облсовпрофе симфонический оркестр Северского музыкального театра представит томичам постановку «Две легенды». Зрители услышат легендарные произведения групп ABBA и The Beatles, сообщат организаторы.

Знаменитые мотивы рок-н-ролла и ритм-энд-блюза будут сопровождаться видеорядом с выступления символов поп-культуры. Кроме того, от ведущей концерта Анастасии Любовской гости узнают малоизвестные и интересные факты из биографий и творчества музыкальных коллективов.

Концерт стартует в 19.00 по адресу: пр. Ленина, 55. Стоимость билетов — 600 рублей, купить их можно ссылке или по «Пушкинской карте».

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