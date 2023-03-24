Созданию беспилотников с искусственным интеллектом посвящена сотая работа от журналистов Сибири

24 марта 2023 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В Сибири заявлена сотая работа на конкурс СМИ, организованный компанией «Ростелеком» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Tele2 и Альянса по защите детей в цифровой среде. Автор публикации — томский корреспондент ТАСС Анна Глушенкова написала о создании беспилотных летательных аппаратов с машинным зрением и искусственным интеллектом.

В материале рассказывается, что компания «Глонасс» и Томский государственный университет планируют к лету 2023 года разработать уникальные беспилотники, которые будут использоваться для мониторинга протяженной инфраструктуры, например, трубопроводов. Сейчас для этого применяют пилотируемый транспорт, что влияет на цену и эффективность.

«Томская область — высокотехнологичный регион, здесь ведется множество ИТ-разработок и, конечно, значительная часть моих публикаций именно об этом. Особенно увлекательно писать о новейших цифровых технологиях, которые будут внедрены в жизнь уже в ближайшем будущем», — рассказала Анна Глушенкова.

Юбилейная публикация в числе других размещена в номинации «Интернет СМИ и информационные агентства». Это самая популярная номинация конкурса, с наибольшим количеством поданных и допущенных к участию материалов, на втором и третьем месте — «Телевидение» и «Печатная пресса».

«Сибирские СМИ активно пишут о технологиях, сейчас эта тема приобрела особое значение в условиях импортозамещения и активного развития российских ИТ-продуктов. В этом году большинство работ посвящено строительству оптики и базовых станций, вопросам кибербезопасности, а также применению цифровых сервисов в различных сферах жизни», — отметила директор по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» (Сибирь) Наталья Моисеева.

Конкурс проходит уже 12-й раз. В прошлом году в число победителей на федеральном уровне вошли два сибирских журналиста — Эльвира Ефимова с телесюжетом об ИТ-коровниках в глубинке и Наталья Горбань с аналитической статьей о развитии электромобильного транспорта в Иркутске.

Прием заявок закончится 31 марта. Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае–июне, федерального — в сентябре 2023 года.

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, посетят в октябре технологические площадки «Ростелекома» и Tele2, а также познакомятся с природой Камчатки.

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