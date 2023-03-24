«АКРА» повысило кредитный рейтинг Томской области

24 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Рейтинговое агентство «АКРА» повысило кредитный рейтинг Томской области до уровня BBB+(RU) с прогнозом по рейтингу «Стабильный».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, кредитный рейтинг обусловлен умеренным уровнем долговой нагрузки при снижении риска рефинансирования обязательств. «Стабильный» прогноз связан с улучшением показателей бюджетного профиля и ликвидности в случае исполнения бюджета в соответствии с законом об областном бюджете.

«Кредитный рейтинг отражает независимое мнение профессиональных экспертов. После изучения аналитиками показателей бюджета и экономики региона проведена оценка его кредитоспособности и принято решение об изменении рейтинга до уровня BBB+(RU), что свидетельствует об устойчивости и надежности Томской области как заемщика», — отметил заместитель губернатора — начальник департамента финансов Томской области Александр Феденёв.

Облигационным выпускам Томской области также повышен рейтинг на уровне рейтинга региона.

По оперативным данным департамента финансов Томской области, по состоянию на 1 марта 2023 года объем государственного долга составил 49,2 млрд. рублей, в том числе бюджетные кредиты — 35,8 млрд рублей (73% от всего долга), ценные бумаги — 13,4 млрд рублей (27%).

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