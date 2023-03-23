Дело обвиняемого в растрате и использовании поддельного диплома экс-замгубернатора Томской области Гурдина могут рассмотреть в Санкт-Петербурге

23 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Защита бывшего заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина, обвиняемого в растрате и использовании поддельного диплома, направила в Советский районный суд Томска ходатайства о передаче дела в другой суд, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

Судья Советского районного суда Томска Дмитрий Борисов на первом заседании по делу в четверг сообщил, что адвокаты ходатайствуют о передаче дела для рассмотрения в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

«По их мнению, Гурдин за время работы в должности заместителя губернатора Томской области взаимодействовал с правоохранительными органами, имеет широкий круг контактов (...), что ставит под сомнение беспристрастное и объективное рассмотрение дела судом», — сказал Борисов.

Представитель прокуратуры, в свою очередь, высказал мнение, что работа Гурдина в должности вице-губернатора не угрожает объективному и беспристрастному рассмотрению дела в суде, а проживание пяти из более 30 свидетелей в Санкт-Петербурге не может быть поводом для изменения территориальной подсудности.

В итоге суд принял решение направить ходатайства защиты для рассмотрения в Верховный суд РФ.

Как сообщалось, Гурдина обвиняют по по ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 (организация растраты) и ч.5 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

По версии следствия, чиновник с июля 2020 года по ноябрь 2021 года разработал преступную схему для растраты в пользу одной из фирм средств, выделенных из облбюджета на разработку и обоснование концепции проекта «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области».

Гурдин, как считает следствие, привлек к этому директора регионального фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления, который оплатил выполненные коммерческой организацией работы по завышенной стоимости — ущерб составил более 79 млн рублей.

Кроме того, как считает следствие, обвиняемый при трудоустройстве на должность заместителя губернатора предоставил два диплома о высшем образовании, которые он фактически не получал.

Гурдин ушел в отставку в мае 2022 года. Спустя месяц стало известно, что его подозревают в растрате, экс-чиновника арестовали.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».