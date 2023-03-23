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Томичи смогут узнать о знаменитых жительницах улицы Кузнецова

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В субботу, 25 марта, томский гид Екатерина Кирсанова проведет в частном музее «Профессорская квартира» лекцию с последующей прогулкой на тему «Знаменитые жительницы улицы Кузнецова», сообщают организаторы.

«Улица Кузнецова особенно богата на имена выдающихся женщин. До революции здесь проживали яркие представительницы томской интеллигенции (художницы, педагоги), а в советские годы — смелые исследовательницы, инженеры, медики», — рассказывает Екатерина.

Гости узнают о том, как жительницы ул. Кузнецова меняли свой уклад жизни, справлялись с трудностями, совершали открытия, «любили и, конечно, наполняли мир красотой». После лекции состоится пешеходная экскурсия, на которой Екатерина расскажет об исторических домах, связанных с выдающимися женщинами Томска.

Лекция начнется в 18.00 по адресу: ул. Кузнецова, 30. Стоимость посещения всего мероприятия вместе с экскурсией — 800 рублей. Продолжительность — 1,5 часа. Количество мест ограничено, необходима полная предоплата. Купить билеты можно по тел. +7 906 957-47-87 или написав в сообщения группы «ВКонтакте».

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