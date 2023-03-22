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С июня томичи смогут напрямую летать в Нижний Новгород

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С 1 июня томичи дважды в неделю смогут летать в Нижний Новгород. Маршрут вошел в перечень субсидируемых и будет работать до 31 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Полеты будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро» на самолетах CRJ-200.

В сообщении уточняется, что в 2023 году из Томска также субсидируются перелеты в Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Сочи, Тюмень и Улан-Удэ. Кроме того, в марте открывается продажа билетов на прямой рейс Томск — Нижневартовск.

Посмотреть расписание и купить билеты можно на сайте томского аэропорта.

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