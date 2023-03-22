18+
18+
РЕКЛАМА

Умер обвиняемый по двум уголовным делам экс-гендиректор «Томской распредкомпании» — источник

Происшествия, Томские новости, умер скончался судебные дела тяжбы Умер обвиняемый по двум уголовным делам экс-гендиректор «Томской распредкомпании» — источник

Бывший гендиректор ПАО «Томская распределительная компания» (ТРК, бренд — «Россети Томск») Олег Петров, которого обвиняют по двум уголовным делам о присвоении средств, скончался, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Петров, находясь под домашним арестом, скончался. В связи с этим уголовные дела в отношении него будут прекращены», — сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» пока не располагает официальными комментариями в связи с этой информацией.

Как сообщалось, в апреле 2022 года в отношении Петрова возбудили уголовное дело о присвоении 9 млн рублей. Его поместили под домашний арест. Следствие касается событий, происходивших в 2009–2020 годах, то есть в период замещения им должности генерального директора ТРК. В июне стало известно о втором аналогичном деле, ущерб по которому составил 8 млн рублей. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Петров возглавлял ТРК 16 лет. В августе 2021 года его назначили на должность генерального директора АО «Россети Тюмень».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичам расскажут об озеленении дореволюционного Томска

2 марта 2023
Томские новости

Трое пострадали при пожаре в томской многоэтажке

6 марта 2023
Томские новости

Томские ученые разработают способ дезактивации бетона электроразрядом

28 февраля 2023
Томские новости

Более 150 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

4 марта 2023
Томские новости

В Томске загорелся пятиэтажный жилой дом

27 февраля 2023
Томские новости

В томском Ботсаду зацвели Нежная принцесса, Дюймовочка и Кокетка

17 марта 2023
Томские новости

В Томском политехе стартовал второй сезон Инженерного квиза на кубок ректора

6 марта 2023
Томские новости

Спортсменки из Томской области привезли 3 медали с всероссийских соревнований по конькобежному спорту

2 марта 2023
Томские новости

Через две недели жители ряда домов в Кировской районе Томска останутся без воды

14 марта 2023