Умер обвиняемый по двум уголовным делам экс-гендиректор «Томской распредкомпании» — источник

22 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Бывший гендиректор ПАО «Томская распределительная компания» (ТРК, бренд — «Россети Томск») Олег Петров, которого обвиняют по двум уголовным делам о присвоении средств, скончался, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Петров, находясь под домашним арестом, скончался. В связи с этим уголовные дела в отношении него будут прекращены», — сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» пока не располагает официальными комментариями в связи с этой информацией.

Как сообщалось, в апреле 2022 года в отношении Петрова возбудили уголовное дело о присвоении 9 млн рублей. Его поместили под домашний арест. Следствие касается событий, происходивших в 2009–2020 годах, то есть в период замещения им должности генерального директора ТРК. В июне стало известно о втором аналогичном деле, ущерб по которому составил 8 млн рублей. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Петров возглавлял ТРК 16 лет. В августе 2021 года его назначили на должность генерального директора АО «Россети Тюмень».

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