У томского центра «Мой бизнес» новый директор

Томский Обзор / Фото: 21 марта 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Новым директором томского центра «Мой бизнес» назначен Михаил Сергейчик. На этом посту он сменил Ольгу Лапшину, которая покинула должность по собственному желанию, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Нового руководителя представили коллективу центра сегодня, 21 марта. Ранее Михаил Сергейчик занимал должность директора некоммерческого партнерства по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» и руководителя региональной программы финансовой грамотности.

Михаил Сергейчик родился в 1978 году, окончил Томский политехнический университет по специальностям «экономика и управление на предприятии» (2000) и «государственное и муниципальное управление» (2005). Общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению «Социальные проекты». Член Общественной палаты Томской области.

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