18+
18+
РЕКЛАМА

На гранты «Газпром нефти» запустят региональные социальные проекты

Благотворительность, Газпромнефть-Восток, Томские новости, родные города социальные проекты конкурс развитие инвестиции интересные новости Томска благотворител На гранты «Газпром нефти» запустят региональные социальные проекты

«Газпром нефть» объявила победителей грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города». Ими стали 135 активистов и общественных организаций из шести регионов — каждый из них получит до миллиона рублей на реализацию образовательных, спортивных, экологических, культурных и других проектов.

Вместе с детскими учреждениями, творческими центрами и экологическими организациями обладателями грантов в этом году также стали музыкальные коллективы, спортивные секции и семейные театры.

Так, для школьников Томска активисты запустят лабораторные шоу по физике и химии, откроют курсы водного туризма и экологичного образа жизни. В Парабели на базе районного Дома культуры будут проводить «малышники» — досуговые мероприятия с развивающими элементами для самых маленьких. А в городе Тара Омской области появится студия творческого моделирования, где подростки научатся изготавливать городские арт-объекты из бетона.

Среди победителей конкурса не только крупные проекты, но и заявки на финансирование в пределах 100 тысяч рублей. Это позволит поддержать даже небольшие локальные инициативы: благоустраивать скверы, закупать театральный реквизит, пополнять библиотеки, дарить детям учебные пособия и приобретать специальные книги для инвалидов по зрению.

Главный критерий получения гранта — гарантия социального эффекта. Самые востребованные проекты в городах и селах были определены по итогам онлайн-голосования жителей городов и сел. Заявки финалистов конкурса прошли оценку экспертного совета.

«Для маленьких томичей я разработала уникальный проект „Умные уроки“, которые состоят из занятий по химии и физики. Уроки будут проходить бесплатно в специальном учебном классе в интерактивной форме, поэтому у каждого будет возможность прикоснуться к волшебству сложных наук. Безопасно, познавательно, увлекательно, удивительно и радостно. Позитивные эмоции обеспечены всем», — отметила автор проекта «Умные уроки» (Томск) Анастасия Кузнецова.

«В этом году мы выбрали 15 достойных проектов, реализация которых позволит сделать жизнь в регионах деятельности ярче, позитивнее и интереснее. Радует, что конкурсанты подавали заявки во всех представленных направлениях, поэтому у комиссии была возможность выбрать лучшие идеи по спорту, образованию, развитию городской среды и экологии», — сказал генеральный директор «Газпромнефть-Восток» Иван Раздобудько.

«Мы поддерживаем проекты, которые так или иначе развивают комфортную среду для жизни людей в регионах, где работают промышленные предприятия нашей компании. Что особенно важно — почти половина проектов, получивших наши гранты, дальше развиваются самостоятельно. Для этого мы помогаем гражданским активистам, экспертам и волонтерам объединяться в сообщества, которые становятся драйверами позитивных изменений», — добавил член правления компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.

Грантовый конкурс «Газпром нефти» проводится ежегодно в городах и селах Ямала, Ханты-Мансийского округа, Тюменской, Омской, Томской и Оренбургской областей. Общая сумма выделенных грантов уже превысила четверть миллиарда рублей. А участие в проектах приняли свыше 100 тыс. жителей этих регионов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске сносят незаконный киоск на Елизаровых

7 марта 2023
Томские новости

Томич лишился более 600 тыс. рублей, переведя их на «страховую ячейку»

15 марта 2023
Томские новости

«Газпромнефть-Восток» провел традиционный «День донора»

10 марта 2023
Томские новости

В Томске выбрали подрядчика для проектирования ремонта в доходном доме купца Деева

6 марта 2023
Томские новости

Томские ученые разработали удобрение для «КДВ-Агро»

22 февраля 2023
Томские новости

С начала года томичи обналичили в кассах магазинов более 1,7 млн рублей

22 февраля 2023
Томские новости

Томское джаз-кафе Underground вновь закрывают

7 марта 2023
Томские новости

В ТГУ проходит проверка сообщения о противоправных действиях

20 марта 2023
Томские новости

В праздники почтовые отделения в Томской области изменят график работы

20 февраля 2023