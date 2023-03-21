На гранты «Газпром нефти» запустят региональные социальные проекты

21 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпром нефть» объявила победителей грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города». Ими стали 135 активистов и общественных организаций из шести регионов — каждый из них получит до миллиона рублей на реализацию образовательных, спортивных, экологических, культурных и других проектов.

Вместе с детскими учреждениями, творческими центрами и экологическими организациями обладателями грантов в этом году также стали музыкальные коллективы, спортивные секции и семейные театры.

Так, для школьников Томска активисты запустят лабораторные шоу по физике и химии, откроют курсы водного туризма и экологичного образа жизни. В Парабели на базе районного Дома культуры будут проводить «малышники» — досуговые мероприятия с развивающими элементами для самых маленьких. А в городе Тара Омской области появится студия творческого моделирования, где подростки научатся изготавливать городские арт-объекты из бетона.

Среди победителей конкурса не только крупные проекты, но и заявки на финансирование в пределах 100 тысяч рублей. Это позволит поддержать даже небольшие локальные инициативы: благоустраивать скверы, закупать театральный реквизит, пополнять библиотеки, дарить детям учебные пособия и приобретать специальные книги для инвалидов по зрению.

Главный критерий получения гранта — гарантия социального эффекта. Самые востребованные проекты в городах и селах были определены по итогам онлайн-голосования жителей городов и сел. Заявки финалистов конкурса прошли оценку экспертного совета.

«Для маленьких томичей я разработала уникальный проект „Умные уроки“, которые состоят из занятий по химии и физики. Уроки будут проходить бесплатно в специальном учебном классе в интерактивной форме, поэтому у каждого будет возможность прикоснуться к волшебству сложных наук. Безопасно, познавательно, увлекательно, удивительно и радостно. Позитивные эмоции обеспечены всем», — отметила автор проекта «Умные уроки» (Томск) Анастасия Кузнецова.

«В этом году мы выбрали 15 достойных проектов, реализация которых позволит сделать жизнь в регионах деятельности ярче, позитивнее и интереснее. Радует, что конкурсанты подавали заявки во всех представленных направлениях, поэтому у комиссии была возможность выбрать лучшие идеи по спорту, образованию, развитию городской среды и экологии», — сказал генеральный директор «Газпромнефть-Восток» Иван Раздобудько.

«Мы поддерживаем проекты, которые так или иначе развивают комфортную среду для жизни людей в регионах, где работают промышленные предприятия нашей компании. Что особенно важно — почти половина проектов, получивших наши гранты, дальше развиваются самостоятельно. Для этого мы помогаем гражданским активистам, экспертам и волонтерам объединяться в сообщества, которые становятся драйверами позитивных изменений», — добавил член правления компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.

Грантовый конкурс «Газпром нефти» проводится ежегодно в городах и селах Ямала, Ханты-Мансийского округа, Тюменской, Омской, Томской и Оренбургской областей. Общая сумма выделенных грантов уже превысила четверть миллиарда рублей. А участие в проектах приняли свыше 100 тыс. жителей этих регионов.

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