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Гендиректор «Томскавтотранса» покинул свой пост, назначен новый врио

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Генеральный директор крупнейшего автоперевозчика Томской области АО «Томскавтотранс» Андрей Федоринов с 16 марта покинул свой пост, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника регионального департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Юрия Баева.

«Андрей Викторович (Федоринов — прим. ред.) написал заявление об уходе с должности по собственному желанию», — сказал Баев.

Также Баев отметил, что временно исполняющим обязанности гендиректора предприятия назначен сотрудник «Томскавтотранса» Дмитрий Маркус. При этом власти уже приступили к поиску нового руководителя, однако, кандидатура пока не определена.

Как сообщалось, Федоринов был назначен на должность гендиректора в январе 2021 года после ухода по собственному желанию предыдущего рукодителя «Томскавтотранса Евгения Демченко в сентябре 2020 года.

«Томскавтотранс» — крупнейшее автотранспортное предприятие Томской области, которому также принадлежит автовокзал Томска. Компания контролирует более 60% рынка межмуниципальных перевозок в регионе. АО «Томскавтотранс» на 100% принадлежит администрации Томской области.

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