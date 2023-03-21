В Томском филиале ССК выбрали лучшие бригады буровиков и вышкомонтажников

21 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Сибирская Сервисная Компания

Во всех подразделениях Сибирской Сервисной Компании традиционно проводят производственные соревнования на определение лучших бригад по итогам года. Критерии оценки довольно строгие. При определении победителей учитывается соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, производственные показатели, а также отсутствие нарушений трудовой дисциплины в бригаде. Стимулом для дальнейшего профессионального роста и заслуженной наградой становится денежная премия и благодарность от руководства. По итогам года лучшей буровой бригадой Сибирской Сервисной Компании по Томскому филиалу была признана бригада мастера Сергея Владимировича.

«За минувший год командой-победителем на мобильной буровой установке МБУ ZJ-40 было построено 7 наклонно-направленных эксплуатационных скважин, общей проходкой – 12783 метров, – рассказал начальник СБР и ИС Томского филиала АО «ССК» Олег Иванович. – Бригада сработанная, образовалась еще в 2012 году. Основной состав её продолжает работать по сей день. Мастер буровой у рабочего персонала пользуется авторитетом, что позволяет поддерживать в бригаде высокую культуру производства. Это напрямую влияет на выполнение поставленных задач: чистота и порядок на буровой, исправное буровое оборудование, уменьшение непроизводительного времени на ремонты, отсутствие экологических нарушений и штрафных санкций от заказчика. Вспомогательные отделы и службы офиса компании, видя бережное отношение буровой бригады к оборудованию, в первую очередь пытаются помочь данной бригаде в обеспечении: оборудованием, ЗИП и МТР для опережающих ремонтов и замены вышедшего из строя оборудования. Так поддерживается темп работы, начатый буровой бригадой. Отдельно хочу отметить, что все монтажи командой-победителем произведены с ускорением, что позволило с опережением начинать и заканчивать бурение скважин».

«Наша бригада – маленькая семья. Мы работаем и живём по определённым законам, в основе которых сплочённость и доверие. Чем более сплочённая команда, тем проще и лучше работать. У всех есть свои обязанности, мы их неукоснительно соблюдаем, – рассказал мастер буровой Томского филиала АО «ССК» Сергей Владимирович. – Для нас было приятно и неожиданно узнать о победе в производственном соревновании на определение лучших бригад. Важно, что это ещё подкрепляется материальным вознаграждением. Мы рады быть лучшими и стараемся делать нашу работу качественно».

Первое место среди вышкомонтажных бригад Сибирской Сервисной Компании уже не первый год подряд занимает команда Юрия Николаевича. Сам производитель работ цеха вышкомонтажных работ работает в нефтегазовой отрасли 33 года, из них – 21 год в АО «ССК». Не раз был отмечен корпоративными и отраслевыми наградами. Есть в его копилке и Благодарность Министерства энергетики РФ.

«Стабильность – признак мастерства, – улыбается производитель работ цеха вышкомонтажных работ Юрий Николаевич. – Нет, никакого секрета, кроме простого желания хорошо делать свою работу. Конечно, труд вышкомонтажников непростой. Мы – как первопроходцы – первыми заезжаем на неподготовленные территории, готовим места расположения оборудования и сооружений, выполняем строительные, слесарные, плотницкие работы, обустраиваем поселки. Самое важное в нашем деле – это терпение, а еще трудолюбие, порядочность, скромность. Работа наша похожа на муравейник, мы как единая система, где каждый крутится, вертится, вносит свой вклад в общее дело».

Нацеленность на общий результат – отличительная черта специалистов Сибирской Сервисной Компании. АО «ССК» качественно и в полном объеме реализует задачи заказчиков, именно благодаря профессионализму работников, современному оборудованию и собственным технологическим разработкам. Партнеры доверяют ССК самые сложные и ответственные объекты.

АО «ССК» входит в тройку обладателей премии «Лучший работодатель среди буровых компаний», организованной Информационно-консалтинговым агентством «Первый Буровой Портал» и является лидером в номинации «Поддержка трудовых династий».

Сибирская Сервисная Компания

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