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С конца марта томичи смогут напрямую летать в Нижневартовск

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Со следующей среды, 29 марта, авиакомпания «РусЛайн» открывает продажу билетов по направлению Томск — Нижневартовск и Томск — Екатеринбург.

Как уточняют в пресс-службе томского аэровокзала, прямой рейс Нижневартовск-Томск-Нижневартовск будет выполняться 2 раза в неделю по средам и субботам. Стоимость билета в одну сторону составит от 4 674 рубля.

При этом сохраняется рейс Томск-Екатеринбург, который выполняется с кратковременной посадкой в Нижневартовске.

Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании, на официальном сайте томского аэропорта.

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