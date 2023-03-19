В Томске открывается «Лаборатория искусства свободных стихий Александра Пономарёва»

В понедельник, 20 марта, в Томске стартует проект одного из самых известных современных российских художников — «Лаборатория искусства свободных стихий Александра Пономарёва». Предполагается, что он объединит искусство и науку и будет открытым для всех студентов, молодых ученых и преподавателей ТГУ, сообщают в Сибирском филиале ГМИИ им. А. С. Пушкина.

«Лаборатория будет постоянно действующим учебным и творческим кабинетом. Ее деятельность будет направлена на создание междисциплинарного творческого сообщества, содействие образовательному процессу в области искусства и дизайна, развитие нового типа мышления на стыке искусства и науки», — говорится в сообщении.

В работе лаборатории будут применяться авторские методики Александра Пономарёва, которые более 30 лет реализуются в форме персональных художественных и международных кураторских проектов.

Предполагается, что к проекту будут привлечены философ и писатель Александр Секацкий, доктор океанологии, член-корреспондент Академии наук, директор Института океанологии РАН Алексей Соков, художник, режиссер, графический дизайнер, соучредитель Антарктической биеннале Алёна Иванова-Йохансон, архитектор Алексей Козырь, доктор математических наук, океанолог, специалист по моделированию сложных процессов Евгений Якушев, доктор океанологии, член-корреспондент Академии наук, организатор и руководитель экспедиций Игорь Семилетов, доктор искусствознания, куратор, специалист по русской культуре Вакана Коно (Япония), куратор и философ Надим Самман (Германия — Великобритания), океанолог, почетный полярник, руководитель экспедиций Сергей Писарев, доктор искусствознания, куратор, специалист по русской культуре, директор департамента Университета Ка’ Фоскари Сильвия Бурини (Италия) и другие.

Итогом работы лаборатории станут художественные проекты, в том числе паблик-арт, ленд-арт, сайт-специфичные инсталляции и выставки.

Начнется проект с творческого образовательного интенсива, который пройдет в ТГУ с 20 по 24 марта. Открытие состоится 20 марта в 14:30 в танцевальном зале Центра культуры ТГУ (пр. Ленина, 36 (3 этаж)). Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации.

Александр Пономарёв — художник, куратор. За 30 лет творческой деятельности осуществил более ста художественных проектов, выставок и акций. Многие проекты были реализованы в мировом океане, а также в Арктике, Антарктике и Сахаре. В 2007 году был участником Национальной экспозиции в Российском павильоне на 52-й Биеннале современного искусства в Венеции. В 2009-м на артистической подводной лодке вошел в Гранд-канал и пришвартовал ее возле Университета Ка’ Фоскари. Это был специальный проект 53-й Биеннале современного искусства в Венеции. Осуществил как куратор и участник специальный проект «Один из тысячи способов победить энтропию» в венецианском Арсенале (2011). Является автором идеи и комиссаром Первой биеннале современного искусства в Антарктиде и Первого наднационального павильона Антарктиды в Венеции, за что по версии журнала Foreign Policy удостоен звания «Глобальный мыслитель» (2014). Член Российской академии художеств, офицер Ордена искусства и литературы Франции.

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