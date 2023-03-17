В Томске до конца марта изменят схему движения по ул. Беринга

17 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Завтра утром, 18 марта, в Томске будет изменена схема движения транспорта по ул. Беринга. Предполагается, что она будет действовать до 23.00 30 марта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, изменения связаны с заменой аварийных участков водовода. На время проведения работ на ул. Беринга на участке от ул. И. Черных до ул. С. Лазо для проезда будет закрыта одна полоса.

Движение транспорта, в том числе общественного, будет осуществляться в соответствии с временными знаками, установленными на этом участке.

Томичей просят учитывать информацию об изменении при планировании передвижений по городу.

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