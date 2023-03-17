В томском Ботсаду зацвели Нежная принцесса, Дюймовочка и Кокетка

17 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: СибБС ТГУ

В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета началось массовое цветение азалий, сообщает пресс-служба вуза.

«С 2016 года в Ботсаду ведётся активная селекционная работа по выведению новых сортов азалий томской селекции и было получено 90 гибридных линий от скрещивания разных сортов. — говорит директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. — За шесть лет зацвело более 450 гибридных сеянцев, сотрудниками сада были оценены их декоративные качества — и только 30 были отобраны как наиболее перспективные».

Томичи смогут увидеть одновременное цветение 50 сортов азалий: Буряк, Валентина Морякина, Вечная Память, Голубь Мира, Дюймовочка, Жара, Звезда Давида, Кокетка, Нежная Принцесса, Оюна, Светлана Кузнецова. Кроме того, в Ботсаду представлены фотографии родительских пар азалий и результаты скрещивания.

В сообщении отмечается, что цветение будет длиться до середины апреля. Посетить ботсад можно во вторник и четверг с 10:00 до 17:00 (экскурсии с гидом) по предварительной регистрации по телефону 529-816. В субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00 томичи могут записаться на самостоятельные прогулки по оранжереям без экскурсовода. Стоимость билетов: взрослый — 300 рублей, льготный — 200 рублей.



Фото: СибБС ТГУ

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