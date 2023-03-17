Бывшего полицейского, насмерть сбившего двух девушек в Томской области, приговорили к 9 годам колонии-поселения

17 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томской области вынесли приговор бывшему сотруднику полиции, который насмерть сбил двух девушек, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел в ночь на 23 апреля 2022 года в селе Мельниково Шегарского района. Здесь 24-летний сотрудник полиции в нерабочее время совершил наезд на несовершеннолетних девушек. В момент происшествия обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. После наезда он скрылся с места ДТП. Девушки скончались на месте.

В итоге суд признал обвиняемого виновным и приговорил к девяти годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года. Также удовлетворены гражданские иски матерей погибших девушек. Суд взыскал с осужденного в их пользу по 1,5 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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