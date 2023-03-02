Томский бухгалтер украл со счета умершего работодателя более миллиона рублей

Томский Обзор / Фото: 17 марта 2023 // Фото: 70.мвд.рф

В Томске полицейские уличили бухгалтера в краже более миллиона рублей со счета умершего работодателя, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Томич обратился к стражам порядка с сообщением о хищении денег со счета его умершего родственника. Полицейские выяснили, что часть денег — 200 тыс. рублей — была списана в день смерти их владельца. А остальные 800 тыс. рублей позднее. Однако кто стоял за пропажей денег заявитель не догадывался.

Позже полицейские узнали, что украденные средства были обналичены через банкомат некой женщиной. Её личность удалось установить по записям с камер видеонаблюдения, установленных на кассовом аппарате.

Злоумышленницей оказалась ранее не судимая 42-летняя томичка. Её задержали и доставили в органы внутренних дел. Оказалось, что она работала бухгалтером в организации умершего гражданина, а во время его болезни приходила к нему домой и ухаживала за ним. В один из таких дней, когда мужчине стало плохо, она вызвала для него бригаду «скорой», которая госпитализировала мужчину. Воспользовавшись моментом, злоумышленница похитила из квартиры платёжное средство и SIM-карту.

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