«Газпромнефть-Восток» развивает систему профессионального образования для специалистов рабочих профессий

17 марта 2023 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» и Томский политехнический техникум разработали контент новой образовательной программы по двум рабочим специальностям, актуальным для нефтегазовых предприятий региона: слесарь-ремонтник промыслового нефтегазового оборудования и слесарь по ремонту технологических установок.

Новый образовательный пилотный проект рассчитан на рабочих нефтегазодобывающих предприятий, которым необходим курс для переобучения или повышения квалификации, а также студентов техникума, обучающихся по этим специальностям.

Были разработаны методические материалы, составлены обучающие программы, проведена стажировка преподавателей техникума на производственных объектах «Газпромнефть-Востока», выделены средства для приобретения спецодежды и средств индивидуальной защиты, необходимых для обучающихся во время практических занятий. Итогом стала 72-часовая программа, реализуемая в теоретическом и практическом форматах. Первый демонстрационный экзамен показал, что слушатели овладели всеми необходимыми навыками.

«Современное высокотехнологичное оборудование наших производственных объектов требует постоянного профессионального совершенствования сотрудников. Совместный проект с Томским политехническим техникумом — это решение вопроса о планомерном и качественном повышении уровня квалификации нашего рабочего персонала. Благодаря новой программе, техникум расширил компетенции и теперь может готовить не только слесарей ремонтников, но и слесарей нефтегазопромыслового оборудования, что для нас особенно важно в силу развития газовой инфраструктуры на наших промыслах», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

«Наше предприятие не просто заинтересовано в высококвалифицированных рабочих кадрах, но готово предоставлять разные возможности для обучения. В „Газпром нефти“ хорошо развиты дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. Новый пилот с Томским политехническим техникумом — это микс теории и практики, очного и дистанционного форматов. Теоретическую базу наши специалисты разрабатывали совместно с коллегами из других дочерних обществ. В результате создан банк из 300 тестовых вопросов по каждой из программ. Тренировочный стенд роторов на свободной опоре, а также стенд для сбора механической передачи — это актуальное оборудование для выработки практических навыков. Уверен, наш новый образовательный контент будет востребован и нефтяниками, и профильными образовательными учреждениями», — рассказал начальник управления эксплуатации трубопроводов и ремонта нефтепромыслового оборудования «Газпромнефть-Востока» Сергей Рубежанский.

«В основе крепких взаимоотношений с „Газпромнефть-Востоком“ наша нацеленность на оснащение мастерских современной материальной базой, а также погружение в корпоративную культуру наших партнеров. Благодаря участию техникума в национальном проекте „Образование“ мы смогли приобрести передовое учебное оборудование. Наши преподаватели прошли стажировку на месторождениях, они видели агрегаты, установленные на объектах, и понимают запрос нефтяников. Благодаря прогрессивным форматам обучения наши педагоги прошли дистанционные образовательные курсы по промышленной безопасности, основам бережливости, делопроизводству, корпоративной культуре. Все это позволило лучше понять требования предприятия, предъявляемые к своим сотрудникам, и выработать общий язык общения. Уверен, такое взаимовыгодное сотрудничество по развитию рабочих максимально отвечает требованиям бизнеса!», — отметил директор Томского политехнического техникума Иван Криволапов.

«Любое обучение позволяет узнать что-то новое, либо освежить в памяти забытое. Именно поэтому я всегда рад прокачать скилы. В этот раз мне очень понравился стенд по вибродиагностике роторов: он максимально приближен к тому оборудованию, с которым я работаю на промысле. В учебной аудитории можно отработать все действия, чтобы потом было безопасно и все понятно непосредственно на участке. К примеру, после капитального ремонта насос надо грамотно установить на место. Здесь и важна центровка, чтобы агрегат и дальше отработал положенное количество часов до следующего ремонта, а не вышел из строя из-за разбалансировки», — сказал слесарь-ремонтник участка технического обслуживания и ремонта трубопроводов НГДП-2 «Газпромнефть-Востока» Дмитрий Полков.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».