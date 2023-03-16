Стартовал конкурс экологических решений томской молодежи

16 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В Томске стартует областной конкурс для школьников, студентов колледжей и техникумов от 13 до 18 лет, интересующихся темой «зеленых технологий».

Участникам необходимо придумать и описать свое нестандартное и эффективное решение в сфере природоохранной деятельности и ресурсосбережения, которые можно внедрить в нефтяной и газовой отрасли. Организаторами конкурса выступают департамент природных ресурсов Томской области, «Газпромнефть-Восток» и областное государственное бюджетное учреждение «Облкомприрода».

Цель конкурса — привлечь молодежь к поиску инструментов, которые помогут экологии региона. В соответствии с этим выбраны и тематические направления конкурса: от снижения объёмов водопотребления до улучшение природно-климатических условий.

Конкурсные материалы необходимо прислать до 13 октября включительно на электронную почту vasina@green.tsu.ru По условиям конкурса экспертное жюри, куда входят сотрудники «Газпромнефть-Востока», определяет шесть победителей, которых наградят дипломами и памятными подарками от предприятия. Остальные получат сертификаты участников. Педагоги, подготовившие победителей, будут отмечены благодарностями организаторов конкурса. Награждение победителей пройдет в Томске. Дополнительную информацию можно получить у координатора конкурса Ольги Запрягаевой по телефону 8 (3822) 90-39-57 (ОГБУ «Облкомприрода»).

— Конкурс рассчитан на юную аудиторию, поэтому мы всегда ждем нестандартные, креативные и вместе с тем эффективные идеи. Ведь для ребят этого возраста современные сервисы и технологии — неотъемлемая часть жизни. В проектах мы всегда приветствуем то, что можно применить в реальности: как в офисах предприятий, так и на отдаленных месторождениях, — отметила начальник отдела по охране окружающей среды «Газпромнефть-Востока» Наталья Рапопорт.

— Конкурс серьёзный, по новой для ребят тематике. Радует, что юное поколение стремится разобраться в вопросах устройства и функционирования тех объектов, на которых работают газовики и нефтяники. Ребята видят, что от них что-то зависит, что их идеи будут рассмотрены и могут быть приняты к реализации. Чтобы ребята больше узнали о томском нефтегазовом комплексе, мы проведем семинар, где озвучим вопросы, которые ждут экологических решений. Запись семинара будет размещена на сайте ОГБУ «Облкомприрода», — сказала директор ОГБУ «Облкомприрода» Юлия Лунева.

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