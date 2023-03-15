Томич лишился более 600 тыс. рублей, переведя их на «страховую ячейку»

15 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Житель Томска стал жертвой мошенников и лишился более 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 57-летнему томичу в одном из мессенджеров позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что некто пытается оформить кредит на томича. Чтобы ему помешать необходимо самостоятельно оформить заём и перевести деньги на «страховую ячейку». Потерпевший поверил звонившему и потерял деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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