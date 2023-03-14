В Томске откроется выставка фотографии, посвященная жизни театра

14 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Глеб Листвин, предоставлено организаторами

В пятницу, 17 марта, в галерее «В Главном» Томского государственного университета откроется фотовыставка преподавателя кафедры дизайна Института искусств и культуры Глеба Листвина «В театр как на работу», сообщают организаторы.

Посетители увидят более 50 работ автора, которые экспонируются впервые. На снимках представлена жизнь Северского музыкального театра: «та ее часть, которая невидима зрителю». По словам автора, выставка посвящена изучению того, что находится за «четвертой стеной». Основа экспозиции собиралась на протяжении шести лет сотрудничества фотографа и театра.

«Может показаться, что моя цель как фотографа — разобрать все на винтики и показать, как устроено нутро театра, но это не совсем так. То, что находится за самой стеной, на мой взгляд, еще более интересно, чем сама постановка. Это не тот случай, когда раскрываются секреты иллюзиониста и магия фокуса становится обманом. Я говорю о той магии, в которой из обыденных вещей рождается волшебство театра… Но мне всегда хотелось рассказать о том, как вижу театр я сам. Отметить в портретах интересных мне людей. Зафиксировать наиболее значимые моменты. Некоторые фото не проходили отбор и не получали жизнь в публикациях в связи с тем, что эстетика являлась вторичной, а первичным было раскрытие конкретно поставленных задач. Мне всегда хотелось рассказать о театре в целом. Показать, что происходит в гримерках, в цехах, на репетициях. О тех людях, кто отдал свою жизнь этому искусству. Пока фотография не опубликована, она не существует, ей нужен зритель», — рассказал Глеб Листвин.

Открытие выставки состоится 17 марта в 18.30 по адресу: галерея «В Главном», пр. Ленина, 36, 3 этаж. Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке или по телефону по телефону: 8-909-549-19-01 (Анастасия). Кроме того, 23, 30 марта и 7, 14 апреля 18.00 пройдут экскурсии по экспозиции, необходима запись по ссылке.

Выставка будет работать до 17 апреля 2023 года.

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