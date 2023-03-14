Томские врачи одновременно удалили две опухоли у 84-летней женщины

14 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: "Область здоровья"

Хирурги Томского онкодиспансера удалили два злокачественных новообразования у 84-летней женщины, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Пациентка поступила из поликлиники сразу после выявления у нее опухоли в кишечнике. При углубленном обследовании медики обнаружили еще одно новообразование — в матке. Женщина обратилась в поликлинику с жалобами на проблемы с пищеварением и анемию.

«Изначально консилиум онкодиспансера давал осторожный прогноз: два новообразования, тяжелая сопутствующая патология и пожилой возраст, который значительно увеличивает риски для здоровья пациента. Врачи приняли решение удалять оба новообразования одномоментно», — отметил и.о. главного врача областного онкодиспансера Максим Грищенко.

Операцию проводила мультидисциплинарная бригада врачей онкологического диспансера — абдоминальные хирурги Владислав Харитонкин и Евгений Дроздов, заведующая гинекологическим направлением Галина Староха. Послеоперационный период у пациентки пошел без осложнений, и уже на десятые сутки её выписали.

В сообщении отмечается, что сегодня пациентка чувствует себя хорошо, она успешно завершила курс реабилитации.

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