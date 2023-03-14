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Жители Томской области смогут купить семена и удобрения в почтовых отделениях

Томские новости, купить семена лук-севок интересные новости Томска Жители Томской области смогут купить семена и удобрения в почтовых отделениях

Семена овощных и цветочных культур, удобрения и средства защиты растений — почти 45 тыс. товаров — поступили в почтовые отделения Томской области, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

В почтовых отделениях клиенты могут купить продукцию ведущих отечественных центров селекции и семеноводства. Посадочный материал прошёл отбор и контроль качества в лабораториях поставщиков и в Россельхознадзоре.

«Почтовые отделения расположены даже в самых отдалённых и малонаселённых пунктах. Это даёт возможность нашим клиентам приобрести товары высокого качества по приемлемым ценам в шаговой доступности от дома. Для нашего региона это особенно актуально, поскольку 75% почтовых отделений региона располагаются в сельской местности», — пояснил заместитель директора УФПС Томской области Антон Игнатов.

Также по запросу клиента почтальоны доставят домой посевной материал, удобрения и другие товары для будущего урожая.

По данным регионального УФПС, в прошлом году жители Томской области приобрели в почтовых отделениях около 900 000 товаров для подсобного хозяйства, в том числе около 810 000 пакетов семян, более 50 000 средств защиты растений и удобрений, около 15 000 упаковок луковичных растений.

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