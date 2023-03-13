В Томской области новый председатель комитета внутренней политики

Томский Обзор / Фото: 13 марта 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня, 13 марта, приступил к работе новый руководитель комитета внутренней политики Егор Тимофеев, ранее работавший начальником отдела во Всероссийской ассоциации местного самоуправления.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в течение шести последних лет председателем комитета внутренней политики работал Андрей Ульянов, оставивший должность 31 января по собственному желанию.

«Нам нужна перезагрузка в работе с НКО и общественными движениями, конфессиями и диаспорами, да и по другими направлениям тоже. Техническое, гуманитарное и юридическое образование говорят о Тимофееве как о человеке разностороннем. Уверен, ему помогут 10-летний опыт работы на муниципальной службе в Казани, глубокие профессиональные знания и большая работоспособность», — цитирует губернатора пресс-служба обладминистрации.

Егор Тимофеев родился в 1988 году в Казани. В 2010-м окончил Казанский государственный технический университет имени Туполева по специальности «стандартизация и сертификация» и Академию стандартизации, метрологии и сертификации по специальности «внутренний аудит системы менеджмента качества». В 2015-м окончил Казанский федеральный университет (КФУ) по специальности «религиоведение». Завершив обучение в магистратуре и аспирантуре КФУ, в 2019-м получил ученую степень кандидата философских наук и начал работать над докторской. В 2023-м с отличием окончил магистратуру по специальности «юриспруденция» в Казанском инновационном университете имени Тимирясова.

В 2010 году начал работать инженером во Всероссийском НИИ расходометрии. С 2012-го работал в аппарате исполнительного комитета Казани, пройдя путь от главного специалиста отдела протокола организационного управления до заместителя начальника отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями. С 2021-го — начальник отдела анализа, стратегического развития и территориального планирования во Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

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