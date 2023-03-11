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Две томские школы, музей и несколько отелей получили сообщения о минировании

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Сегодня, 11 марта, несколько учреждений Томска получили сообщения о минировании, передает РИА-Томск со ссылкой на информированный источник.

Речь идет о школах № 14 и 25, Томском областном краеведческом музее, отелей «Тоян» и «Халиф».

«Позвонили на кассу, сообщили о минировании. Охранник включил сигнал пожарной тревоги, людей всех вывели. Сейчас музей не работает. Приехала полиция, МЧС, все здесь», — рассказала сотрудница музея, уточнив, что сообщение о минировании поступило ориентировочно в 14.30.

Федеральные СМИ сообщают о новой волне минирования в России на этой неделе. Накануне сообщения о взрывных устройствах поступали в учреждения Омска, Бурятии. В Томске последний раз подобные сообщения массово поступали в январе 2023 года. По информации властей, сообщения о лжеминировании отправлялись из-за рубежа.

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