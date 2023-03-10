«Газпромнефть-Восток» провел традиционный «День донора»

10 марта 2023 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» провел пятую акцию «День донора». В ней приняли участие сотрудники предприятия и представители партнерских организаций. В общей сложности желание стать добровольными донорами изъявили 40 человек. Акция реализована в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпром нефти».



Партнером мероприятия стал Томский региональный центр крови, который предоставил необходимое медицинское оборудование и специалистов. Временный пункт по забору крови был организован в офисе «Газпромнефть-Востока».



«Я ценю коллектив „Газпромнефть-Востока“ не только за его высокие профессиональные компетенции, но и за верность корпоративным традициям: мы на протяжении нескольких лет становимся участниками „Дня донора“. Кровь сдают и молодые специалисты, и наши коллеги с промыслов, которые приходят на акцию во время своей выходной вахты. Мы также приглашаем и партнерские организации, ведь такие мероприятия объединяют команды в добрых инициативах», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.



«По итогам прошлого года донорами крови в Томской области стали 9 556 человек, в числе которых и сотрудники „Газпромнефть-Востока“, с которыми нас связывает партнерство на протяжении многих лет. Выражаю признательность и благодарность коллективу за доброе дело, которое помогает спасти жизни наших жителей», — сказал начальник Департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

«Донорство тот самый случай, когда я хочу и могу помочь людям. Если есть такая возможность, разве стоит от нее отказываться? Очень удобно то, что сотрудники регионального центра приехали прямо в офис. Не надо выкраивать время, чтобы дойти до центра и там в порядке очереди сдать кровь. На нашей акции всем сотрудникам было заранее назначено время, выданы памятки о том, как правильно подготовиться к процедуре. Я первый раз участвую в корпоративном „Дне донора“, но уверен, что стану постоянным его участником», — отметил менеджер-руководитель направления по инжинирингу управления по бурению и внутрискважинным работам Николай Корнев.

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