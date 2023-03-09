В Томске впервые пройдет лекция биолога и популяризатора науки Егора Задереева

9 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томске 21 марта впервые пройдет лекция биолога и популяризатор науки Егора Задереева. Темой выступления в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Томска станут «10 изображений, которые изменили науку», сообщают организаторы.

«Научные открытия всегда становятся результатом попытки взглянуть на мир и его явления по-новому. Одним из инструментов, позволяющих это сделать, является фотография», — говорится в сообщении.

Егор Задереев, кандидат биологических наук, руководитель группы научных коммуникаций Красноярского научного центра СО РАН расскажет о том, как некоторые изображения перевернули человеческие представления о мире «сильнее слов и формул» и изменили науку — о фотографиях, картинах, рентгенограммах и спутниковых снимках.

Лекция пройдет 21 марта в 19.00 по адресу: площадь Ленина, 8, вход с торца, второй этаж. Вход бесплатный по предварительной регистрации по ссылке.

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