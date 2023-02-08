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Ребенок пострадал при столкновении двух иномарок в Томске

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Накануне вечером, 8 марта, в Томске столкнулись Kia Rio и Ford Focus, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 21.45 в районе дома по Кузовлевскому тракту, 24. По предварительным данным, 24-летний водитель Kia потерял управление, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с Ford.

В результате ДТП 8-летний мальчик-пассажир Kia с травмами доставлен в медучреждение.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (38-22) 79-46-93.

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