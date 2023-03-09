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Почти 1,2 тыс. человек остались без воды в томском райцентре из-за коммунальной аварии

ЖКХ, Происшествия, Томские новости, авария жкх комуслуги интересные новости Томска Почти 1,2 тыс. человек остались без воды в томском райцентре из-за коммунальной аварии

Коммунальная авария стала причиной отключения холодного водоснабжения в селе Парабель Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя главы Парабельского района по ЖКХ, строительству, промышленности, транспорту, связи Игоря Андриива.

«Вчера, 8 марта, произошла авария, без холодной воды остались 1 тыс. 170 человек. Ликвидировать аварию планируется сегодня», — сказал Андриив.

Он уточнил, что вода не отключена в детсадах, школах и медучреждениях.

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